Los Ángeles 2028: ¿Quién fue la primera mujer mexicana en ganar una medalla en los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos son considerados uno de los eventos deportivos más importantes junto a otros como la Copa Mundial de la FIFA, el Super Bowl de la NFL y la Serie Mundial de Beisbol. Ante este hecho, ¿sabes quién fue la primera mujer mexicana en obtener una medalla para el país?

La historia de México en los Juegos Olímpicos se complementa a través de distintos atletas que han alcanzado el oro máximo en este tipo de justas, por lo que, para Los Ángeles 2028, el titular de la CONADE vislumbra al menos diez medallas para la delegación nacional que se dará cita en Estados Unidos.

¿Quién fue la primera mexicana en obtener una medalla en los Juegos Olímpicos?

México se ha convertido en uno de los países latinoamericanos con mejores resultados en la historia de los Juegos Olímpicos, título que buscará refrendar en Los Ángeles 2028. Ante este hecho, no está de más recordar a María del Pilar Roldán, la primera mujer que obtuvo una medalla para la delegación mexicana.

María del Pilar Roldán y María Teresa Ramírez hicieron historia como las primeras medallistas nacionales en los Juegos Olímpicos de México 1968. 🇲🇽👏 Su destacada participación marcó el inicio de una nueva era de logros para el deporte femenino en México. pic.twitter.com/ZNocjMrcUa — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) August 10, 2024

La historia femenina comenzó a escribirse precisamente en los Juegos Olímpicos de México 1968, y fue en esta justa olímpica en donde la delegación mexicana obtuvo su primera medalla para una mujer nada más y nada menos que en la disciplina de esgrima, más precisamente en la modalidad de florete.

Es así como María del Pilar Roldán obtuvo la medalla de plata en la categoría de florete individual. De hecho, en este mismo evento fue otra mujer mexicana (Maritere Ramírez) quien se alzó como las mejores al obtener la presea de bronce, aunque esta se dio en los 800 metros correspondientes a la natación.

¿Quién fue la primera mexicana en ganar un oro en los Juegos Olímpicos?

La historia tendría que remontarse hasta el inicio de un nuevo milenio, más precisamente en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Aquí, la mexicana Soraya Jiménez se alzó en la cima mundial luego de obtener la medalla de oro en halterofilia, por lo que se recuerda como la primera atleta en obtener el oro mundial.