Chivas buscará romper 2 RÉCORDS a través de la Hormiga González; ¿cuáles son?

Estamos a cuatro jornadas para que termine la temporada regular del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, mismas que son suficientes para que las Chivas del Guadalajara, a través de su delantero estrella, pueda sumar dos récords que harían felices a sus millones de aficionados.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Con 12 goles anotados hasta el momento, la Hormiga González es el mejor centro delantero mexicano del balompié azteca en la actualidad. De hecho, sus números son suficientes para que, desde ahora, se hable de la posibilidad de que Chivas pueda romper dos récords que hasta hace tiempo lucían imposibles.

¿Qué récords puede romper Chivas gracias a la Hormiga González?

Si se cuenta el año futbolístico, la Hormiga González ha sumado un total de 24 tantos en dos torneos, por lo que el primer récord que está por lograr tiene que ver con las 27 dianas que Jaime Pajarito hizo en la temporada 1980 - 1981. Eso sí, en aquella ocasión tres de las anotaciones se dieron en fase de Liguilla.

Te puede interesar: ¿Cuántos atletas mexicanos estarán en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028? | Estimación

Te puede interesar: Estos son los goles que la Hormiga González necesita para romper un nuevo récord en Chivas

Del mismo modo, la historia de Armando González podría acrecentarse si es que logra un campeonato de goleo más, hecho que lo convertiría en el primer bicampeón de goleo mexicano en más de dos décadas considerando que el último, Jared Borguetti, lo logró en el 2000 y 2001.

Cabe mencionar que el jugador de Chivas tiene muchas posibilidades de jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, por lo que si desea obtener estos dos récords (sobre todo el primero) tiene que acelerar su cosecha goleadora en este cierre de la temporada regular.

¿A qué clubes enfrentará Chivas en las jornadas que restan?

Después del partido vivido ante Tigres, Chivas regresará a su estado y recibirá al Puebla para terminar la temporada regular frente a Necaxa y Tijuana el 22 y 25 de abril, respectivamente hablando. ¿Cuántos puntos sumará el Rebaño Sagrado en estos últimos duelos?

