CHIVAS entrega las llaves de su estadio y va de regreso al Estadio Jalisco en plena Liguilla

Las Chivas en plena Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, están remando contracorriente rumbo a la Final del torneo, y es que una vez que dejó ir a cinco de sus jugadores clave para ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, ahora el rebaño pierde su estadio también por motivos mundialista.

Chivas está estrechamente involucrado en el Mundial. Este torneo que se juega en México quedará muy grabado en la historia del rebaño, pues será sede de partidos y con Selección Mexicana tendrá una gran representación.

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El cuadro tapatío de Gabriel Milito pese a ello se ha mostrado fortalecido, pues en la serie ante Tigres lograron avanzar de los Cuartos de Final aprovechando la posición en la tabla, y ahora en contra de Cruz Azul en el Estadio Azteca obtuvieron un empate 2-2 que los mantiene en la lucha.

Y es ahí donde viene el siguiente desafío, que es seder la cancha del Estadio Guadalajara a la FIFA para que tome control de las instalaciones y lo prepare para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que está a solo semanas de iniciar.

Es una gran noticia que su casa será escenario del Mundial, pero en esta Liguilla irse de su cancha, donde conocer a la perfección su césped, donde comulgan con su afición y están adaptados a su entorno podría ser un nuevo golpe que tendrán que superar.

Por otro lado, Chivas tendrá la oportunidad de regresar al estadio en el que han jugador gran parte de su historia, donde comenzó la historia con Jorge Vergara y donde los chivahermanos evocarán épocas pasadas: van de vuelta al Estadio Jalisco y es una chance de encontrarse con las raíces.

Gabriel Milito, motiva en el regreso al Estadio Jalisco

“Bueno, nosotros nos sentimos muy bien y muy cómodos en el Akron, pero también me han comentado sobre la mística que tiene Chivas en el Estadio Jalisco. A la gente también le provoca satisfacción jugar ahí, así que iremos a disputar el partido en ese escenario”, acotó el timonel de Chivas que no se ha quedado con la idea negativa de alejarse de su estadio sino revirar hacia la historia que hay también en el Jalisco.