Chivas recibe excelentes NOTICIAS en su pretemporada; ¿son favoritos al título?

Las Chivas del Guadalajara han comenzado, oficialmente, su camino de cara al comienzo del próximo torneo Apertura 2026, mismo en donde el Rebaño Sagrado buscará sumar la estrella número 13 en su historia de la mano del entrenador argentino Gabriel Milito.

Gol Agonico Semifinal Pachuca Chivas

Y es que, desde la llegada del técnico sudamericano, Chivas pasó de quedar fuera de Liguilla a ser un candidato serio al título del futbol mexicano. Ahora, el Guadalajara recibió una grata noticia en medio del regreso a la pretemporada de sus jugadores. ¿Cuál fue esta?

¿Qué noticia recibió Chivas rumbo a su pretemporada?

Fue durante las primeras horas del lunes 15 de junio que varios jugadores de Chivas llegaron a Verde Valle a fin de presentarse en el club con miras a la pretemporada rumbo al Apertura 2026, torneo en donde buscarán superar lo hecho hace unos meses en donde quedaron eliminados en la ronda semifinal.

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La actividad comenzó desde las 7 de la mañana cuando algunos jugadores comenzaron a someterse a pruebas físicas y de salud en el área médica. Cabe mencionar que a este retorno faltaron algunos elementos importantes que, actualmente, están disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, la gran noticia para Chivas radica en el hecho de que la directiva de Chivas espera que sus dos refuerzos, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, se presenten en los próximos días. Con ello, todo haría indicar que ambos estarán listos para la Jornada 1 del Apertura 2026.

¿Cuál sería la alineación de lujo para Chivas en este Apertura 2026?

Sumando al Tala Rangel en la portería, así como a Richard Ledezma, Campillo, Romo, Castillo y Bryan González en la defensa, Chivas tendría cuatro mediocampistas siendo estos Castañeda, Carrillo, Brian Gutiérrez y el Oso González, mientras que el eje de ataque sería la Hormiga González.