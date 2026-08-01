CONFIRMADO: Desaparece del futbol mexicano el club que formó a Johan Vásquez y César Montes

La Selección Mexicana mostró solidez defensiva en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pues en 4 partidos mantuvo el cero. Ello se debió en gran medida a los centrales Johan Vásquez y César Montes, quienes ahora juegan en Europa, pero surgieron de un club que hoy desaparece del futbol mexicano tras 13 años de historia.

En las últimas horas se dio a conocer que los Cimarrones de Sonora pusieron pausa a su participación en la Liga TDP (Tercera División de México). Lo anterior se debe a la desaparición del ascenso y descenso para la Temporada 2026-2027, hecho que orilló a Mineros de Zacatecas a lanzar un feroz comunicado. El club ya se lo hizo saber a la FMF y a sus abonados, a quienes les reembolsarán el dinero.

En las últimas horas se dio a conocer que los Cimarrones de Sonora pusieron pausa a su participación en la Liga TDP (Tercera División de México).|Cimarrones de Sonora

Cimarrones de Sonora, club que desaparece

El conjunto de Sonora nació en 2013. Surgió del equipo Rayos del Poblado Miguel Alemán, que consiguió su ascenso a la hoy llamada Liga de Expansión MX. Fue mediante un grupo de empresarios que el equipo se mudó a Hermosillo, para adoptar el nombre de Cimarrones.

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Cimarrones jugó en la División de Plata hasta 2024, cuando los dueños consideraron que no era un proyecto redituable ante la falta de ascenso y descenso. Hoy, a 2 años de distancia, ni siquiera participarán en la TDP.

Johan y César salieron de Cimarrones

Johan y César tienen una carrera consolidada en Europa, pero antes de ello, en sus inicios, pertenecieron a Cimarrones, ya que ambos son oriundos de Sonora. Vásquez, después de ello, fue reclutado por Rayados, pero fue en Pumas donde destacó y dio el salto grande a la liga de Italia.

Mientras que Montes también jugó para Cimarrones, para después ser visoriado por Rayados de Monterrey, donde consagró su carrera en primera división. Fue en 2023 cuando se marchó a España, para recaer en Rusia.