Vozinha finalmente no llegaría a Colo Colo: otro equipo pondría más millones por su fichaje

Vozinha se dio a conocer en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Recordado por sus atajadas en el duelo contra España por Fase de Grupos y en 16avos de Final contra Argentina, el arquero de Cabo Verde es pretendido por varios equipos a lo largo del planeta. Sin embargo, quien se había adelantado en su fichaje era Colo Colo, uno de los conjuntos más importantes de Chile.

La institución sudamericana había llegado a un acuerdo concreto con Vozinha e incluso fue anunciado como nuevo refuerzo por los canales oficiales del club. Sin embargo, su presentación oficial se demoró en tres ocasiones consecutivas. Su llegada a Chile estaba estipulada para el martes de esta semana, luego el miércoles y más tarde el jueves, pero el portero no aterrizó a Santiago, la capital chilena.

¿Vozinha cambia de equipo?

En medio de su retraso por firmar con Colo Colo, información que llega desde Brasil asegura que el guardameta caboverdiano podría tener un giro inesperado respecto a su futuro. El medio Globo Esporte señala que Vozinha estaría cerca de firmar contrato con el Berkane de Marruecos.

Vozinha, Cabo Verde |MEXSPORT

De acuerdo a esta fuente, el club marroquí avanzó en las negociaciones con Bubista, entrenador de Cabo Verde, mientras se disputaba la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La información indica que el técnico había dado su aprobación para que Vozinha llegara a Marruecos, considerándolo un “jugador de confianza” por el pasado compartido en la selección.

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La versión que llega desde Chile

Según comentó Jaime Pizarro, director ejecutivo de Colo Colo, parte del retraso de Vozinha corresponde a los requisitos que el guardameta debe cumplir para ingresar al país andino. Expresó que Vozinha debía asistir al consulado, obtener su visa y completar una documentación distinta que suele exigirse normalmente a jugadores del Mercosur.

“Hemos tenido hasta hace pocos minutos conversación con su representante. Entiendo incluso que él ha tenido contacto con algunos medios para poner en conocimiento cuál es particularmente el retraso que ha existido y a qué se debe”, detalló Pizarro.

Vozinha, portero de Cabo Verde|Jose Luis Melgarejo

“Todo indica, por las conversaciones directas con quienes trabajan con él y con el propio jugador, que primero debe solucionar sus temas personales y después viajar. Obviamente hay que tener un plazo porque es absolutamente razonable y veremos en estas horas cómo eso se puede abordar”, explicó.

El futuro de Vozinha aún no está definido

A pesar de la oferta de Colo Colo, el jugador de Cabo Verde estaría esperando conocer la propuesta del elenco de Marruecos para poder tomar una decisión respecto a su futuro. Reportes señalan que el salario ofrecido podría ser aún mayor al que el club chileno plasmó en su contrato. Sin embargo, es cierto que el Cacique ya anunció su llegada de forma oficial el pasado 24 de julio.