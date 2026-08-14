Chivas: Gabriel Milito sorprende y revela lo que hará con Hugo Camberos en el Apertura 2026

La Selección Mexicana Sub-20 tuvo una destacada actuación en el Premundial de la categoría y, sin duda, uno de los elementos que más brilló en el campo fue Hugo Camberos, canterano de las Chivas del Guadalajara que ha vuelto para disputar el resto del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Hugo Camberos no solo fue el elemento más importante de la Selección Mexicana Sub-20, sino que terminó el torneo como el máximo goleador pese a no ser centro delantero. Por tal motivo, a su regreso a Chivas esto es lo que le espera de la mano de su técnico Gabriel Milito.

¿Hugo Camberos será titular en Chivas tras su llegada de la Selección?

César Huerta, reportero de AS México, estableció que la directiva del Guadalajara quedó muy satisfecha con el performance que Hugo Camberos demostró con la Selección Mexicana, por lo que entiende que esta prueba fue superada con creces por parte del jugador mexicano.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

No obstante, la fuente detalla que la decisión de Gabriel Milito será ponerlo a competir con el resto del plantel a fin de ganarse un puesto en el cuadro titular, dejando completamente descartada la posibilidad de convertirlo en titular una vez que regresó de la Selección Mexicana.

Y es que, pese a la gran actuación realizada por Hugo Camberos, el técnico de Chivas considera que debe acoplarse al sistema de juego que ha mantenido a lo largo de estos meses, por lo que dejó abierta la posibilidad de convertirlo en titular en un futuro a mediano plazo.

¿Qué jugadores podrían ser los sacrificados para que Hugo Camberos sea titular en Chivas?

Si Hugo Camberos logra su puesto como titular en Chivas y Gabriel Milito no cambia su parado táctico, entonces el jugador podría desempeñarse como carrilero o extremo por izquierda, por lo que los futbolistas que podrían perder su puesto titular podrían ser Bryan González o Efraín Álvarez.