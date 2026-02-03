Chivas iguala histórico arranque invicto en la Liga BBVA MX; ¿qué ocurrió en aquel torneo?

El torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ha sido uno de los más importantes para las Chivas del Guadalajara, al menos, en cuanto al inicio se refiere, pues el conjunto rojiblanco se ubica en la primera posición de la tabla general luego de sumar 12 unidades en sus primeros cuatro compromisos.

¿Javier ‘Chicharito’ Hernández es la solución para Chivas?

Después de cuatro jornadas, Chivas lidera la tabla general del Clausura 2026 por encima de escuadras como América, Cruz Azul, Toluca y Tigres. Esta situación es similar a lo que ocurrió hace más de 15 años cuando los de Verde Valle lograron estos números. ¿Qué ocurrió en aquel torneo?

¿Cuándo fue la última vez que Chivas inició un torneo con cuatro triunfos seguidos?

Chivas ha iniciado con el pie derecho su participación en el Clausura 2026 luego de vencer a escuadras como Pachuca, Juárez, Querétaro y San Luis, lo cual le permite estar con 12 unidades en el primer lugar. Dicha situación es muy similar a lo que ocurrió en el torneo Bicentenario de la Liga BBVA MX 2010; es decir, hace 16 años.

Te puede interesar: La mexicana que hará historia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Te puede interesar: ¿Alexis Vega deseaba quedarse en Chivas? Esto dijo

En aquella época, Chivas, de la mano de José Luis Real, sumó cuatro triunfos en sus primeros cuatro partidos. De hecho, en el Bicentenario 2010 el Guadalajara mantuvo una racha sin perder durante las primeras ocho fechas, lo cual es un récord que el club conserva hasta ahora.

Chivas terminó aquella temporada en segundo lugar con 32 unidades luego de 10 victorias, dos empates y cinco derrotas, así como 28 goles a favor y 21 en contra. Al final, el Rebaño Sagrado fue eliminado por Monarcas Morelia en los cuartos de final por un global de 5-2.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Chivas?

Se espera que Chivas continúe en ascenso y logre su quinto triunfo de la temporada, lo cual le permite mantenerse con el liderato, el próximo fin de semana. Será el viernes 6 de febrero cuando el Guadalajara visite al Mazatlán en duelo correspondiente a la Jornada 5, a disputarse en punto de las 21:00 horas.