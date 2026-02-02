Sarah Schleper y su hijo, los mexicanos que competirán juntos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 han comenzado a llamar poderosamente la atención en países en donde, en esencia, este evento no se sigue por completo. Uno de ellos es precisamente México, quien ha disfrutado de una historia por demás interesante que es protagonizada por Sarah Schleper.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Nacida en otro país, pero representando a México desde hace muchos años, Sarah Schleper vivirá los Juegos Olímpicos de Invierno más esperados e intensos de su vida dado que, en estos, trabajará junto a Lasse Gaxiola, su hijo que consiguió el último boleto para la delegación nacional hace apenas unos días.

Sarah Schleper y su hijo, juntos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Se trata, sin duda, de uno de los momentos más mágicos e importantes en la historia de la atleta, pues por primera vez Sarah Schleper tendrá la oportunidad de trabajar con su hijo en un mismo escenario, lo cual sugiere una de las historias más motivadoras que habrá en esta justa olímpica.

Esta es la delegación mexicana que nos representará en #MilanoCortina2026



Patinaje Artístico ⛸️

Donovan Carrillo



Esquí de Fondo ⛷️

Regina Martínez

Allan Corona



Esquí Alpino ⛷️

Sarah Schleper

Lasse Gaxiola



📌 Delegación mexicana más grande desde 1992 pic.twitter.com/QtFkLQizbU — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) January 19, 2026

Vale decir que Lasse Gaxiola cuenta con 18 años de edad y disputará sus primeros Juegos Olímpicos de Invierno en Milano - Cortina, mientras que su madre, Sarah Schleper, afrontará sus séptimos Juegos, lo cual habla del impacto profundo que ha dejado en su hijo que, ahora, comenzará esta nueva travesía de su vida.

Y es que, mientras Sarah dirá adiós a su carrera en JJOO, su hijo comenzará el sueño olímpico en la misma edición. Con ello, la nacida en Colorado tendrá la oportunidad de juntar sus dos amores más grandes: el esquí alpino y la oportunidad de representar al país que ella eligió de la mano, literalmente, de su hijo.

La foto que marcó la vida de Sarah Schleper y su hijo

Hace más de una década, más precisamente hace 15 años, surgió una foto en donde Sarah se despedía del pequeño Lasse de 3 años de edad luego de tenerlo en sus brazos antes de su participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Hoy, la escena se retoma con pequeños, pero motivantes cambios.