¡CHIVAS ILUSIONA Y CRUZ AZUL PREOCUPA! 🔥 | La Mesa Protagonista
¡El Rebaño ilusiona y La Máquina genera dudas! Chivas viene de una contundente victoria y Cruz Azul busca respuestas. ¡La Mesa Protagonista lo analiza todo!
¡EN VIVO! La Mesa Protagonista analiza toda la actualidad de la Liga MX.
🔥 ¡CHIVAS ILUSIONA! El Rebaño llega con buenas sensaciones después de golear 5-2 a Tijuana y colocarse entre los primeros lugares del Apertura 2026.
🔵 ¡CRUZ AZUL PREOCUPA! La Máquina atraviesa un arranque complicado y actualmente marcha en la parte media-baja de la clasificación, con 6 puntos después de cinco jornadas.
En La Mesa Protagonista debatimos:
🔥 ¿Chivas ya puede ilusionar a su afición?
🔵 ¿Qué está pasando con Cruz Azul?
⚽ ¿Quién tiene mejor plantel?
👀 ¿Quién puede pelear por el título?
💥 ¡Toda la polémica y el análisis del futbol mexicano!
📺 La Mesa Protagonista
⚽ Liga MX | Apertura 2026
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