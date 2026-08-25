¡CHIVAS ILUSIONA Y CRUZ AZUL PREOCUPA! 🔥 | La Mesa Protagonista

¡EN VIVO! La Mesa Protagonista analiza toda la actualidad de la Liga MX.

🔥 ¡CHIVAS ILUSIONA! El Rebaño llega con buenas sensaciones después de golear 5-2 a Tijuana y colocarse entre los primeros lugares del Apertura 2026.

🔵 ¡CRUZ AZUL PREOCUPA! La Máquina atraviesa un arranque complicado y actualmente marcha en la parte media-baja de la clasificación, con 6 puntos después de cinco jornadas.

En La Mesa Protagonista debatimos:

🔥 ¿Chivas ya puede ilusionar a su afición?

🔵 ¿Qué está pasando con Cruz Azul?

⚽ ¿Quién tiene mejor plantel?

👀 ¿Quién puede pelear por el título?

💥 ¡Toda la polémica y el análisis del futbol mexicano!

📺 La Mesa Protagonista

⚽ Liga MX | Apertura 2026

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