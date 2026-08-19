¡AMÉRICA MANDA EN LA LIGA MX! 🦅 + ¡ATLANTE NO LE TEME A NADIE! 🐎 | La Mesa Protagonista

¡América manda en la Liga MX! Las Águilas cerraron la Jornada 4 como líderes del Apertura 2026 con 10 puntos, después de vencer 3-0 al Atlético de San Luis.

Pero la gran sorpresa también está en Atlante. 🐴💥 Los Potros empataron 0-0 ante Toluca y extendieron a tres partidos su racha sin derrota, demostrando que no llegaron a la Liga MX para ser espectadores.

