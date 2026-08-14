¡Noel León acelera el orgullo mexicano! El talento nacional brilla en F2

¡México tiene un representante que pisa fuerte en la Fórmula 2! Noel León sigue demostrando su talento y velocidad en una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional.

El piloto mexicano busca consolidarse entre los grandes talentos de la parrilla, enfrentando cada carrera con el objetivo de sumar resultados importantes y acercarse cada vez más a la máxima categoría.

