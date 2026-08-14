¿La FINAL de Leagues Cup será en México? La sede que podría sorprender
La gran pregunta está sobre la mesa: ¿la Final de la Leagues Cup 2026 podría disputarse en territorio mexicano? En DeporTV analizamos qué dice el reglamento y cuáles son las posibilidades.
¿La Final de la Leagues Cup 2026 podría jugarse en México? En DeporTV analizamos las posibilidades de que el partido por el título termine disputándose en territorio mexicano.
La edición 2026 de la Leagues Cup introdujo por primera vez partidos en México y la competencia está programada para concluir el 6 de septiembre con la gran Final.