¿Consecuencias graves? Chivas incumplió al reglamento en el partido vs Necaxa

Durante la Fecha Doble del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX entre Chivas y Necaxa, el Club Deportivo Guadalajara obtuvo su segunda victoria en el Estadio Akron. El regreso de Fernando Gago a tierras tapatías no fue positivo, pues fue recibido entre insultos por los aficionados al cuadro rojiblanco en un partido en el que el ‘Rebaño Sagrado’ vio la victoria por marcador de 3-1.

Con goles de Armando González, Santiago Sandoval y Cristian Samir India, el equipo comandado por Gabriel Milito se hizo de los tres puntos en un juego en el que uno de los anotadores ha violado el reglamento de competencia.

Chivas infringió el Reglamento de Competencia

Cristian Samir India, futbolista que hizo su debut profesional ante los ‘Rayos’, vio sus primeros minutos en Primera División ingresando al terreno de juego en el tiempo de compensación, no obstante, hubo un detalle en particular por el que han saltado las alarmas, pues el debutante portaba publicidad de una casa de apuestas en su jersey teniendo 17 años de edad, algo que no está permitido de acuerdo al Reglamento de Competencia.

“Los Clubes podrán portar publicidad comercial en sus uniformes, siempre y cuando se identifiquen claramente los colores del Club, el número del Jugador y el escudo oficial del Club, respetando siempre las directrices y protocolos respecto de la publicidad contenidos en los Reglamentos de cada División y demás normas y leyes aplicables. No se permitirá publicidad en el uniforme que contenga o haga alusión a bebidas alcohólicas y/o casas de apuestas”, señala el documento de categorías inferiores en la Liga BBVA MX.

Sin embargo, el mismo escrito no dice nada sobre una posible sanción, por lo que habrá que esperar un comunicado oficial por parte de la Federación Mexicana de Futbol, Liga BBVA MX o el Club Deportivo Guadalajara.

Cabe recordar, que otro jugador que ha puesto el ejemplo es Gilberto Mora, jugador de los Xolos que en su camiseta porta de forma distinta la publicidad de la casa de apuestas ya que tiene 16 años de edad.

