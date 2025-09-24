OFICIAL: Pumas sufre BAJA para el Clásico Capitalino ante América

De cara al Clásico Capitalino entre América y Pumas, partido a disputarse el sábado 27 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, el Club Universidad Nacional no llega con plantel completo, pues el cuadro dirigido por Efraín Juárez ya tiene una baja confirmada para el juego de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

La baja de Pumas para el Clásico Capitalino

Durante el juego de la Fecha 9 entre los Bravos y la escuadra del Pedregal, José Caicedo vio la tarjeta amarilla en el Estadio Olímpico Benito Juárez, acumulando cinco amonestaciones en la presente campaña. En el Reglamento de Competencia, cinco tarjetas amarillas son sancionadas con un partido de suspensión, por lo que el mediocampista colombiano no va a estar disponible en el próximo encuentro de Pumas.

En el certamen en curso, José Caicedo ha sido una pieza clave en el esquema de juego del cuadro de la UNAM, pues ha saltado como titular en nueve ocasiones, sin embargo, su puesto en el once inicial durante Clásico Capitalino va a tener que ser ocupado por Aaron Ramsey, Usíses Rivas, Rodrigo López u otra de las alternativas que tiene Efraín Juárez en el centro del campo.

Desde su llegada a Pumas, José Caicedo ha disputado 104 partidos con la escuadra auriazul, mismos en los que registra tres goles, dos asistencias y un total de 22 tarjetas amarillas. El centrocampista colombiano tiene contrato con Pumas hasta 2027 y en redes sociales, ha sido altamente criticado por su desempeño por los aficionados, a quienes no ha logrado convencer ya que piden su salida del equipo desde hace tiempo.

