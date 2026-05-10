¿A qué Liga europea quiere llegar la Hormiga González? Esto dijo el jugador de Chivas

Armando, la Hormiga González, estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana. El delantero alcanzó un lugar en esta convocatoria gracias al último año que tuvo en Chivas, mismo en donde protagonizó un total de 24 anotaciones en la temporada regular del Apertura 2025 y Clausura 2026.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Ante ello, y considerando que apenas tiene 23 años de edad, es una realidad que la Hormiga González es material de exportación de la Liga BBVA MX. Debido a esta situación, fue el propio delantero quien dio a conocer qué liga de Europa quisiera explorar a mediano y largo plazo.

¿A qué Liga de Europa le gustaría llegar la Hormiga González, jugador de Chivas?

Fue durante una charla con el portal Cancha que Armando, la Hormiga González, aseguró que su principal objetivo es jugar en la Premier League, un torneo que ha seguido desde pequeño y en donde, en el pasado, también han aparecido mexicanos de la talla de Javier Hernández, Raúl Jiménez o Carlos Vela.

Te puede interesar: Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026; todo lo que tienes que saber

Te puede interesar: Larcamón y los técnicos que podrían ser despedidos tras el Clausura 2026

Del mismo modo, la Hormiga aseguró que otra Liga en la que quisiera probar suerte tras salir de Chivas es la Española, misma en donde, además del Chicharito y la Hiena, otros jugadores de calibre azteca formaron parte como Andrés Guardado, Rafael Márquez y Giovani dos Santos.

“La verdad es que sí tengo mucho anhelo de jugar en la Premier League porque creo que es la mejor liga del mundo. La española también es muy buena, pero donde se me necesite y donde esté la oportunidad yo, con mucho gusto y entusiasmo, iría a jugar”, mencionó la Hormiga González.

¿La Hormiga González será titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En estos momentos, la Hormiga González es considerado el segundo delantero de la Selección Mexicana por debajo de Raúl Jiménez, y a falta de una posible convocatoria a Santiago Giménez. Por tal motivo, se espera que tenga minutos en la Copa Mundial de la FIFA ingresando desde el banquillo de suplentes.