¡Mejoran la oferta! Esta es la millonada que Olympiakos estaría dispuesto a pagar a Chivas por Hormiga González

Las horas para Armando 'Hormiga' González parecen estar contadas en Chivas y es que el Olympiakos ha mejorado la oferta por hacerse de los servicios del delantero del Guadalajara e incluso desde Grecia se habla de que el partido de este domingo 15 de agosto ante Santos Laguna podría ser su último como jugador del Rebaño Sagrado.

Te puede interesar: Santos Laguna vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 16 de agosto, juego de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

⚽🔥 ¡EL POTRO PERDONÓ! Atlante y Toluca se van en blanco en un intenso 0-0

Olympiakos mejora la oferta por Hormiga González

De acuerdo con información de medios griegos, el Olympiakos ha mejorado la oferta inicial presentada por Hormiga González y estarían dispuestos a pagar hasta los 8.5 millones de euros, es decir, 2.5 millones más que la oferta inicial.

Inicialmente, el conjunto griego presentó una oferta por González de 6 millones de euros, pero el Rebaño sentenció que no permitiría que su delantero se machara por menos de eso, por lo que el conjunto de El Pireo mejoró la propuesta.

Adicionalmente, las negociaciones también incluirían un porcentaje del 20% para las Chivas por futuras ventas de Hormiga González a otros equipos, una cláusula que los griegos estarían dispuestos a aceptar y solo sería cuestión de detalles pata que el delantero mexicano sea oficialmente nuevo elemento mexicano en Europa.

|Chivas

Cabe señalar que, de acuerdo al portal especializado en fichaje de jugadores, Hormiga González tiene un valor en el mercado de 15 millones de euros a sus 23 años tras haber convertido 29 goles en 69 partidos desde que es jugador del primer equipo de las Chivas y su valor podría seguir subiendo en futuras transacciones, siempre y cuando logre mantener su nivel en el futbol europeo.

Te puede interesar: ¿Cuántos partidos de la Jornada 4 se jugarán el lunes 17 de agosto del Apertura 2026?