Santos Laguna vs Chivas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 16 de agosto, juego de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, marcador online

Luego de disputar la primera fase de la Leagues Cup 2026, los equipos vuelven a su actualidad y este domingo 16 de agosto se enfrenta los Santos Laguna en contra de las Chivas de Guadalajara en la cancha del Estadio TSM buscando sumar tres puntos en las aspiraciones de ambos equipos por alcanzar puestos de Liguilla.

En el caso de Los Guerreros, han arrancado el torneo Apertura 2026 de la peor manera con tres derrotas y este día tendrán una oportunidad para reivindicarse con su afición, mientras que las Chivas quieren recupera la mística con la que arrancaron el torneo pasado donde fueron casi invencibles.

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