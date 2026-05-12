Chivas y la PESADILLA que sufre enfrentando a Cruz Azul; ¿cuántos juegos tiene sin ganar?

Chivas concretó uno de los juegos más importantes en su historia reciente luego de venir de atrás para derrotar 2-0 a Tigres (3-3 en el marcador global) y acceder a la ronda semifinal por su posición en la tabla, por lo que en esta fase se medirán nada más y nada menos que a Cruz Azul.

cruz azul

Se trata de un juego que enfrentará a dos de las escuadras más grandes y populares que existen en el país, por lo que el pronóstico entre Chivas y Cruz Azul es reservado; sin embargo, existe un dato que, de cierta forma, podría ayudar a que los celestes sean favoritos en esta ronda.

¿Cuántos partidos tiene Chivas sin vencer a Cruz Azul?

Si bien Chivas llega a esta semifinal como el segundo de la tabla general y con el envión anímico de haber derrotado a Tigres, la realidad es que el pasado reciente entre ambas instituciones no le pertenece, pues suma un total de seis partidos sin vencer a Cruz Azul como local o visitante.

Te puede interesar: El jugador que podría ser campeón y ha estado en tres de los cuatro grandes

Te puede interesar: Escocia y la maldición que espera romper en el Mundial 2026

Son seis los encuentros en los que Cruz Azul ha mantenido el invicto frente al Rebaño Sagrado, destacando la victoria por 2-1 en la temporada regular y, por supuesto, el triunfo en los cuartos de final de vuelta del torneo pasado, partido en donde Javier Hernández falló un penal decisivo para Chivas.

Por si fuera poco, en los últimos diez compromisos entre ambas escuadras Cruz Azul registra seis victorias por solo tres derrotas y un empate. Finalmente, es preciso aclarar que el Rebaño Sagrado no vence a La Máquina, al menos en territorio capitalino, desde el 2022.

¿Cuándo y a qué hora será la semifinal entre Chivas y Cruz Azul?

El partido de ida se programó para este miércoles, dentro de la cancha del Estadio Banorte, en punto de las 20:00 horas. Por su parte, la vuelta está programada para el siguiente sábado dentro del Estadio Jalisco, en un duelo que comenzará a las 19:07 horas.