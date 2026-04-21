OFICIAL: Cruz Azul anuncia fecha de regreso al Estadio Banorte

¡Vuelve la Máquina! Cruz Azul anunció de manera oficial a través de sus redes sociales que regresará al Estadio Banorte para disputar su partido de la Jornada 17 del torneo Clausura 2026 ante los Rayos del Necaxa que está programado para el domingo 26 de abril a las 7:00 pm tiempo del centro de México.

"Cruz Azul informa a su afición que ha sido aprobado el cambio de sede para el partido correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante Necaxa", informó el club celeste en su cuenta oficial de X.

La Máquina Celeste se une al América, equipo que ya ha disputado dos partidos en el Estadio Banorte tras su reinauguración el pasado 28 de marzo con el encuentro entre México y Portugal.

De esta manera, el conjunto celeste busca reconectar con su afición en la Ciudad de México, pues jugando en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla no ha logrado tener buenas entradas con regularidad a pesar de que la capital poblana está a dos horas de distancia de su sede original.

¿Cruz Azul jugará los partidos de Liguilla en el Estadio Banorte?

A pesar de que varios aficionados capitalinos de la Máquina Celeste celebraron este regreso al Estadio Banorte, al mismo tiempo recibieron la mala noticia de que Cruz Azul jugará todos sus partidos de local de Liguilla en el Estadio Cuauhtémoc, aunque no se aclaró el motivo de esta decisión..

"Los partidos de la Liguilla se seguirán manteniendo en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla", informó el conjunto celeste.

Después de 15 jornadas en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Cruz Azul es cuarto lugar general con 29 puntos y en caso de mantenerse en el top 4, jugará en el Cuauhtémoc sus partidos de vuelta de la Liguilla, al menos en los cuartos de final del certamen..