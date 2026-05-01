Este será el resultado del Atlas vs Cruz Azul, partido de la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, según la IA

Atlas y Cruz Azul se enfrentan este sábado 2 de mayo por la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en un juego de pronóstico reservado debido a la realidad que viven ambos equipos, pero que la Inteligencia Artificial analizó para arrojar un resultado que podría darse.

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El resultado exacto del Atlas vs Cruz Azul, según la IA

El Cruz Azul dominó gran parte del torneo e incluso fue el primer equipo en derrotar a Chivas, luego de un largo invicto del Rebaño, pero en las últimas semanas atravesaron un bache de resultados y la destitución de Nicolás Larcamón antes de la última jornada por decisión de la directiva.

Por su parte, los Rojinegros del Atlas lograron calificar a la Liguilla en el sexto puesto tras un dramático partido ante América en donde consiguieron una victoria sobre la hora gracias a un penal atajado de Camilo Vargas a Raphael Veiga que les dio la clasificación.

Mientras que en los enfrentamientos directos entre Atlas y Cruz Azul el empate ha sido el resultado más frecuente en cuatro de sus últimos cinco choques, por lo que para la IA la igualada será marcador final.

De acuerdo con la predicción arrojada por la Inteligencia Artificial Atlas y Cruz Azul emparán 1-1 este sábado 2 de mayo en la Ida de Cuartos de Final, un resultado que dejaría abierta la serie para cualquiera de los dos equipos que buscan colarse en las Semifinales del Clausura 2026.

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