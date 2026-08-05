Estos son los cambios que Milito haría en el XI para el duelo entre Chivas y el LAFC

Las Chivas del Guadalajara se dicen listas para disputar su primer juego correspondiente a la temporada 2026 de la Leagues Cup, torneo que reúne a los 18 equipos de la Liga BBVA MX frente a las escuadras más importantes y poderosas dentro de la MLS.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

En este contexto, Chivas entiende que esta es la oportunidad perfecta para destacar a nivel continental como no ha ocurrido en los últimos años. Ante tal situación, el técnico argentino Gabriel Milito tendría en mente una serie de modificaciones para su siguiente duelo ante el club de la MLS.

¿Qué cambios hará el técnico de Chivas para su siguiente duelo?

Lo primero a tener en cuenta es que Chivas se enfrentará al LAFC, una de las escuadras más poderosas de la MLS. A pesar de ello, Gabriel Milito tiene en mente concretar tres cambios respecto al XI que lanzó para el duelo ante Puebla, mismo que terminó en empate por 1-1.

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En ese sentido, los elementos que podrían ser enviados a la banca serían Raúl Rangel, Richard Ledezma y Armando, la Hormiga González, jugador que anotó 24 goles en el último año pero que, sin embargo, no ha iniciado de la mejor manera este torneo Apertura 2026.

El periodista Alex Ramirez menciona que el lateral por derecha también iría a la banca para evitar las cargas físicas, por lo que su lugar sería tomado por Miguel Gómez. Finalmente, la Hormiga González le daría una oportunidad a Ángel Sepúlveda, exfutbolista de Cruz Azul.

¿Cuándo y dónde será el juego de Chivas ante LAFC?

Prepárate, pues el juego inicial de Chivas en este torneo está más cerca que nunca. El Guadalajara hará su debut en esta Leagues Cup 2026 enfrentando al LAFC este miércoles 5 de agosto, dentro del BMO Stadium de Los Ángeles, en punto de las 8:30 de la noche, tiempo centro de México.