Chivas: Esta es la razón detrás de la CRISIS goleadora que vive la Hormiga González

El segundo semestre del año es uno de los más importantes de los últimos tiempos para las Chivas, institución que debe consolidar su proyecto de la mano de Gabriel Milito y que, para ello, necesita obtener triunfos destacados tanto en el Apertura 2026 como en la Leagues Cup.

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Para ello, el técnico argentino necesita que sus futbolistas estén en el mejor nivel posible y, desafortunadamente, esto no ocurre con la Hormiga González, quien no ha podido anotar desde el inicio de la temporada después del paso que tuvo por la Selección Mexicana de Futbol.

¿Cuál es la razón detrás de la crisis goleadora de Armando González?

Para dar un poco de contexto, vale decir que el último año calendario de la Hormgia González fue espectacular al grado de anotar 24 goles, mismos que lo llevaron a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección. Sin embargo, la situación ahora es totalmente distinta en efectos negativos.

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En estos momentos, Armando es el quinto delantero con más disparos a puerta del torneo Apertura 2026 solo por detrás de Nicolás Ibáñez, Roberto Alvarado, Julián Carranza y Ali Ávila, lo cual demuestra que el centro delantero mexicano ha estado presente en el ataque de Chivas.

En otras palabras, la razón por la que Armando González tiene una sequía goleadora en relación al torneo anterior deriva de las fallas que ha tenido de cara al arco rival, esto considerando que, además, registra un disparo al poste y lidera el ranking de los jugadores con más ocasiones falladas junto a Ibáñez y el Toro Fernández.

¿Qué delanteros tiene Chivas para esta temporada?

Para nadie es una sorpresa que Chivas tiene en la Hormiga González a su centro delantero titular para esta temporada; sin embargo, también es un hecho que el Rebaño cuenta con suplentes de lujo, siendo estos el experimentado Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.