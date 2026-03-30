Chivas, muy cerca de la historia; esto necesita para lograr un récord inédito en la Liga BBVA MX

Comienza la cuenta regresiva para el término de la temporada regular del Clausura 2026, misma que ha traído consigo el regreso triunfal de Chivas a los planos estelares de la mano de un Gabriel Milito que, actualmente, tiene al Rebaño como líder absoluto de la Liga BBVA MX.

La apuesta de Chivas por su cantera

Chivas es, en estos momentos, el equipo a vencer dentro del futbol mexicano al sumar más puntos que otros candidatos al título como Toluca, Cruz Azul y Pumas. Ante ello, vale decir que el Guadalajara también está muy cerca de hacer historia, al menos, en cuanto a torneos cortos se refiere.

¿Cuál es el récord de puntos que Chivas está por alcanzar en torneos cortos?

Desde que el formato de competencia en México involucra a 18 equipos y bajo torneos cortos, es Cruz Azul quien tiene el récord al sumar un total de 42 unidades en 17 encuentros disputados, una marca que obtuvo en el Guardianes 2021 y el Apertura 2024 con Juan Reynoso y Martín Anselmi al mando.

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En estos momentos, las Chivas de Gabriel Milito suman 30 unidades producto de 10 victorias y dos derrotas ante Toluca y Cruz Azul. Lo anterior sugiere una clara oportunidad de superar lo hecho por los celestes considerando que aún restan cinco juegos por disputarse.

Con 15 puntos aún en disputa, Chivas tiene que sumar al menos 13 para superar la marca de Cruz Azul y convertirse en el equipo con más unidades en la historia de los torneos cortos con 18 equipos. En otras palabras, el Rebaño ya no puede perder ningún partido, ganar cuatro de ellos y, al menos, sumar un punto en el restante.

¿A qué rivales enfrentará Chivas en el cierre del Clausura 2026?

Luego de la dramática victoria ante Rayados, Chivas volverá a su casa para medirse a Pumas, equipo que ha sorprendido a lo largo de la temporada. Posteriormente, el Rebaño se enfrentará a Tigres para cerrar la temporada regular ante Puebla, Necaxa y Tijuana, respectivamente hablando.