Juegos Olímpicos: Los Ángeles 2028 y el dato que lo colocará en la historia de este evento

Comienza la cuenta regresiva para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, uno de los eventos que se perfila para atraer las miradas de la última década dentro del ambiente deportivo. Ahora, se sabe que esta fiesta tendrá un aliciente que nunca antes se había visto en el pasado.

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Estamos a poco más de tres años para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028; sin embargo, las curiosidades al respecto de este evento han comenzado a surgir. Una de las más llamativas guarda relación con los nueve deportes que comenzarán antes del inicio oficial de esta justa.

Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzará días antes de su inicio formal

Por primera vez en la historia de este tipo de eventos, la actividad deportiva comenzará cuatro días antes de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, lo anterior a través de nueve deportes que iniciarán antes de la ceremonia inaugural.

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Por primera vez en la historia, la actividad olímpica arrancará CUATRO días antes de la inauguración con partidos de fútbol.



Además, habrá NUEVE deportes que comiencen competencias antes del encendido del pebetero olímpico el próximo 14 de julio del 2028.



Fútbol - 10, 11, 13 y… pic.twitter.com/PgiHHiTI8W — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) March 18, 2026

Se trata de nueve disciplinas que comenzarán cuatro días antes del encendido del pebetero olímpico, programado para el próximo 14 de julio del 2028. De entre estos destaca el futbol, deporte que comenzará el 10 de julio y que tendrá actividad el 11, 13 y 14; es decir, el día de la inauguración.

El waterpolo, básquetbol, cricket y balonmano tendrán actividad dos días antes; es decir, el 12 y 13 de julio respectivamente hablando. Una situación similar ocurre con el hockey de césped y el rugby sevens, mientras que el béisbol iniciará el 13 de julio y el canotaje lo hará horas antes del inicio oficial de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

¿Qué deportes harán su debut en Los Ángeles 2028?

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 también traerán consigo el debut de cinco deportes que, a partir de este evento, serán olímpicos, lo cual generará un interés mayor entre los espectadores mexicanos. Estos son los siguientes: squash, flag football, lacrosse, criquet y béisbol.