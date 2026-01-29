De forma repentina, Luis Romo y ‘Piojo’ Alvarado se vuelven a vestir de AZUL CELESTE

El mediocampista Luis Romo y el delantero Roberto Piojo Alvarado, se han vuelto a vestir de azul celeste, evocando aquellos días con el Cruz Azul y todo por la nueva piel de las Chivas que en su intento por tener un uniforme alternativo, desarrolló un jersey en azul con líneas en otro tono de azul.

Realmente la camiseta del Rebaño no es mala, pero los colores para la intención del equipo que es evocar a la historia del club, parecen que no cumplen con su cometido, pues en ese tono parece más la camiseta de los cementeros.

En las imágenes de presentación y modelos que Chivas usó para revelar este jersey del Clausura 2026, están los ex jugadores de Cruz Azul Roberto Alvarado y Luis Romo, elementos del Rebaño que tienen como antecedente más próximo haber defendido a los de La Noria.

¿Nuevo Jersey de Chivas en azul, representa la historia?

"Un jersey que representa nuestra historia, nuestra unión y nuestra pasión", fue el texto de presentación de esta camiseta, que tiene como base azul celeste y otro tono de azul en líneas verticales, donde hay también un relieve y grabado especial, lo que cumple con la intención de reflejar la historia.

La última palabra en ese sentido lo tienen los propios aficionados de las Chivas, que abundarán en qué tan identificados se sientes con este nuevo equipamento.

Los precios del nuevo jersey de las Chivas

Chivas tiene un par de versiones del uniforme azul, y corresponde a una que es versión de jugador del Clausura 2026, y tiene un valor de $2,699 pesos y se puede adqurir en su sitio web. Además está la versión réplica o conocida también en otras marcas, como la versión aficionado que no tiene la misma calidad y detalles pero cumple con la imagen y estándares y cuesta 1,899 pesos.