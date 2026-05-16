ÚLTIMA HORA: El INESPERADO refuerzo que tendría Chivas para enfrentar a Cruz Azul en la Liguilla del Clausura 2026

Previo al partido de Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026 ante Cruz Azul, Chivas realizó un entrenamiento a puerta abierta en el Estadio Jalisco, donde una de las imágenes que más llamó la atención fue la presencia de un futbolista que ya trabaja nuevamente al parejo del grupo tras superar una lesión muscular.

TV Azteca pudo saber que el jugador entrenó con normalidad, aunque todavía portó un vendaje en la pierna izquierda, por lo que su participación en el encuentro aún no está asegurada.

Se trata de Daniel Aguirre, quien sufrió un desgarro de segundo grado en el isquiotibial izquierdo durante el último partido de la fase regular del Clausura 2026 frente a Tijuana. La lesión fue tan dolorosa que el mediocampista abandonó el terreno de juego entre lágrimas, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito previo al arranque de la Liguilla del Clausura 2026.

El primer diagnóstico médico estimó una recuperación de entre tres y cuatro semanas, situación que prácticamente lo dejó fuera de la Liguilla. Sin embargo, la evolución del futbolista habría sido positiva y ahora aparece como una opción inesperada para el Rebaño Sagrado de cara al duelo definitivo frente a La Máquina.

Durante la práctica también se pudo observar a Amaury Vergara conversando con el técnico Gabriel Milito, en una sesión que estuvo marcada por la expectativa alrededor del partido más importante del torneo para el conjunto rojiblanco.

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¿Qué necesita Chivas para avanzar a la Gran Final del Clausura 2026?

El emocionante empate 2-2 entre Chivas y Cruz Azul en la Ida desde la cancha del Estadio Banorte, dejó completamente abierta la eliminatoria rumbo a la Gran Final del Clausura 2026. El partido definitivo se disputará este sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco.

Con el marcador global empatado, el reglamento de la Liga BBVA MX le da ventaja al Rebaño Sagrado gracias a su mejor posición en la tabla general durante la fase regular.

Lo que necesita Chivas



Avanza con cualquier victoria o empate.

La ventaja deportiva favorece al conjunto rojiblanco, por lo que evitar la derrota será suficiente para instalarse en la Final.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a la Gran Final del Clausura 2026?

Los dirigidos por Joel Huiqui tienen que salir a ganar en Guadalajara. A pesar de tener una estadística en su contra, donde Cruz Azul no suele sacar la eliminatoria fuera de casa, La Máquina llega motivada y lista para afrontar el reto desde el Jalisco.



La Máquina está obligada a ganar el partido.

Cualquier empate o derrota dejaría eliminado al equipo celeste, ya que no cuenta con el criterio de desempate a su favor.

La moneda sigue en el aire para definir al segundo finalista del Clausura 2026, aunque la presión estará del lado de Cruz Azul, que llegará obligado a salir por la victoria en territorio rojiblanco.

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