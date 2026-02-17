ÚLTIMA HORA: Delantero de Chivas es BAJA tras el Clásico Nacional ante América en el Clausura 2026

Malas noticias para Chivas. Luego del Clásico Nacional frente al Club América, el 'Rebaño Sagrado' tiene una baja en el plantel rumbo al siguiente partido frente a Cruz Azul.

Tras empatar 1-1 en el Clásico de México de la categoría Sub-21, el equipo dirigido por Luis Arce no va a poder contar con Diego Latorre en el ataque, quien vio la tarjeta roja ante el cuadro azulcrema en un partido en el que dividieron puntos. Con el empate, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en el noveno lugar de la tabla general con 11 puntos, por su parte, el América comandado por Rodrigo Méndez ocupa el quinto sitio de la competencia.

De cara a la Jornada 7, fecha en la que Chivas recibe a Cruz Azul, la escuadra de Guadalajara no va a tener plantel completo a falta de la resolución de la Comisión Disciplinaria. En la presente campaña, Diego Latorre tiene registro de un gol a lo largo de 369 minutos de actividad en las categorías inferiores del equipo.

Durante el Torneo Clausura 2026 de la Sub-21 la competencia es liderada por Toluca, conjunto que tiene marca de 14 puntos totales. Cabe mencionar, que en dicha categoría el sistema del certamen es distinto, pues cuando los juegos terminan en empate tras los 90 minutos se disputa una tanda de penales para que uno de los equipos sume un punto extra, es decir, la tabla contempla un apartado de puntos y otro de total de puntos.

