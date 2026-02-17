TV Azteca transmitirá a NUEVO EQUIPO en la Jornada 7 del Clausura 2026

La Jornada 7 del Clausura 2026 llega con un nuevo equipo a la señal de TV Azteca Deportes. Este sábado 21 de febrero, Atlante recibe a Alebrijes en la cancha del Estadio Agustín Coruco Díaz, encuentro que vas a poder disfrutar por el sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX, en una nueva oferta de contenido con la Liga BBVA Expansión MX.

Dirigidos por Ricardo Carbajal, los ‘Potros de Hierro’ encaran el partido luego de haber empatado frente a Correcaminos en la Fecha 6, resultado con el que el Atlante se ubica en el fondo de la tabla general con mara de dos empates y dos derrotas, pues tienen un juego pendiente contra Irapuato, correspondiente a la Jornada 4.

Del otro lado, Alebrijes viene de igualar sin anotaciones contra los Coyotes de Tlaxcala. El equipo de Oaxaca, comandado por Efrén Hernández, se encuentra en el noveno puesto de la clasificación con siete unidades, resultado tras una victoria, tres empates y una derrota.

Actualmente, la competencia es liderada por Tapatío, filial de Chivas que tiene 13 puntos con cuatro triunfos, un juego igualado y una derrota.

Partidos de la Jornada 7 en la Liga BBVA Expansión MX

Martes 10 de febrero:

Venados 2-0 Cancún FC

Viernes 20 de febrero:

Tepetitlán vs Irapuato - 19:00 Hrs.

Dorados vs Morelia - 19:00 Hrs.

Sábado 21 de febrero:

Atlante vs Alebrijes - 17:00 Hrs.

Domingo 22 de febrero:

Tapatío vs Tlaxcala - 16:00 Hrs.

Jaiba Brava vs Correcaminos - 17:00 Hrs.

Atlético La Paz vs Leones Negros - 21:00 Hrs.

