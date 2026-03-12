CONFIRMADO: Chivas sufre BAJA de pilar en pleno Clausura 2026

De cara al juego de la Jornada 11 entre Chivas y Santos Laguna, el Club Deportivo Guadalajara no va a contar con plantel completo para disputar el encuentro en el Estadio Akron. Dirigidos por Gabriel Milito, la escuadra rojiblanca no va a tener en sus filas a Daniel Aguirre, mediocampista que ha sido titular en nueve partidos acumulando 764 minutos y dos goles en la presente campaña.

Y es que tras el reporte de la Jornada 10 por parte de la Comisión Disciplinaria, el futbolista del 'Rebaño Sagrado' fue suspendido un partido por acumular cinco tarjetas amarillas a lo largo del certamen.

"El Jugador que por Reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un Torneo oficial o Fase Final, debido a las faltas establecidas en el artículo 14, causarán 1 partido de suspensión más una multa de 200 UMAs", señala la Comisión Disciplinaria.

¿Cómo va Chivas en el Clausura 2026?

Durante el Torneo Clausura 2026, Chivas marcha en el tercer puesto de la tabla general con un registro de 21 puntos, resultado de siete victorias y dos derrotas. En el Estadio Akron, el conjunto de Guadalajara tiene paso perfecto frente a su gente y ahora reciben a Santos este 14 de marzo en punto de las 17:00 horas, tiempo de la CDMX.

Chivas encara el compromiso de la Jornada 11 luego de haber salido victorioso del Clásico Tapatío frente al Atlas. Por su parte, los 'Guerreros' comandados por Roberto Omar Tapia llegan de conseguir su primera victoria en la campaña contra Xolos de Tijuana.

