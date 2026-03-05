CONFIRMADO: Jugador SALE de Pumas en pleno Clausura 2026

A pesar de que el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se encuentra en marcha, Pumas ha sufrido una baja en el plantel dirigido por Efraín Juárez tras la derrota en la Jornada 9 frente a Toluca, compromiso en el que el cuadro del Pedregal vio su primera derrota en la presente campaña.

José Caicedo es baja de Pumas

Luego de una serie de rumores, José Caicedo va a dejar al conjunto azuriazul para jugar en la Major League Soccer, pues Pumas ha aceptado la oferta de Portland Timbers donde el colombiano va a firmar un contrato de cuatro años en compra definitiva por el equipo comandado por Phil Neville.

Jugando para Pumas, José Caicedo tuvo un registro de 114 partidos disputados con marca de tres goles y dos asistencias. Recientemente, ya existía una ruptura en la relación del mediocampista colombiano con los aficionados, pues errores constantes marcaron de mala forma al futbolista de 23 años de edad quien era abucheado constantemente. Incluso, Keylor Navas dio la cara por el próximo jugador de Portland pidiendo el apoyo a los seguidores del cuadro del Pedregal.

A falta de un comunicado oficial, en Pumas se va a liberar una plaza de jugador no formado en México, no obstante, dicha salida no se va a poder cubrir con otro refuerzo debido a que el mercado de transferencias ya ha cerrado. La única opción para ocupar dicha plaza es darle la oportunidad a otro jugador de categorías inferiores o que llegue un refuerzo de forma libre, es decir, que no tenga equipo para poder firmar en la presente campaña con Universidad Nacional. Tras la Jornada 9 del Clausura 2026, Pumas se ubica en el quinto lugar de la tabla general con 16 puntos.

