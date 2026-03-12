OFICIAL: Chivas suma otra BAJA a horas de enfrentar a Santos en la Jornada 11 del Clausura 2026

Previo a su próximo compromiso en el Clausura 2026, las Chivas registraron una baja, tras la expulsión de un jugador durante el reciente clásico tapatío Sub-21. La sanción fue confirmada por la Comisión Disciplinaria del Futbol Mexicano y tendrá efecto inmediato para el siguiente encuentro del equipo.

El mediocampista Emiliano Rodríguez Valadez salió expulsado al minuto 67 del partido entre Chivas y Atlas en la categoría Sub-21. El jugador recibió su segunda tarjeta amarilla tras una acción fuerte durante el encuentro, lo que derivó en la tarjeta roja y su salida inmediata del campo.

La expulsión se produjo en el duelo correspondiente a la Jornada 10 del Liga MX Sub-21, uno de los partidos más intensos de las fuerzas básicas del futbol mexicano, y que marco el triunfo de los Rojinegros 2-1.

Te puede interesar: ¿Andrés Gudiño es la opción IDEAL para reemplazar a Luis Ángel Malagón en la Selección Mexicana? Los números que respaldan al portero de Cruz Azul durante el Clausura 2026

La sanción disciplinaria para el jugador de Chivas

De acuerdo con el reporte publicado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, Rodríguez Valadez recibió un partido de suspensión tras la expulsión por doble amonestación.

Esto significa que el futbolista no podrá estar disponible para el siguiente compromiso del equipo rojiblanco frente a Santos Laguna, programado para el 14 de marzo a las 9:00 horas (tiempo del centro de México).

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul jugará su siguiente partido en Cuernavaca y en estadio para 9 mil 600 personas

Los números de Emiliano Rodríguez en el Clausura 2026

Pese a la sanción, el mediocampista ha tenido participación constante durante el torneo Liga BBVA MX Sub-21 en el Clausura 2026. Hasta el momento registra siete partidos disputados, todos como titular, además de 73% de los minutos jugados en la competencia.

En su registro disciplinario acumula dos tarjetas amarillas y la reciente tarjeta roja recibida en el clásico ante Atlas, sanción que lo dejará fuera del siguiente compromiso del equipo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Marcel Ruiz sale lesionado en Toluca vs San Diego en la Concacaf Champions Cup