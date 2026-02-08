Chivas alista fichaje para fortalecer el ataque y se confirmaría en cualquier momento

La ventana de transferencias está muy cerca de cerrar en la Liga MX y equipos aún tienen huecos por llenar. Chivas quiere un delantero y considerando su filosofía de solamente tener mexicanos, han puesto el ojo en Jonny Pérez en un joven jugador que milita en la MLS y que a su corta edad tiene una experiencia que llama la atenciónde Milito y las altas esferas de los rojiblancos.

Chivas quiere llevar a Verde Valle a Jonny Pérez, y para ello tiene la maquinaría trabajando en lograr esa contratación para incluirlo en el planter en este torneo Clausura 2026, no solamente por querer fortalece su equipo, si no por los elementos que eventualmente perderá en llamados de Selección Nacional y si mantienen el paso y llegan a Liguilla, se quedarán sin jugadores.

Fichar a Jonny Pérez parece así, un objetivo en el presente pero también pensando en el futuro y la Liguilla, y por eso el jugador estaría cerrando su traspaso hacia Liga MX y un anuncio oficial podría darse en las próximas horas o días.

Entrenador Callaghan de Nashville, aparta a Pérez ante la posibilidad de su partida

Callaghan, el entrenador del Nashville, no incluyó hoy a Jonny Pérez, el atacante de 23 años de edad, revelando que existe una negociación para que salga del club, sin confirmar el destino, pero todo indica que se marchará a Chivas.

Recalcó que el jugador sigue entrenando y perteneciendo al Nashville en tanto se llega a confirmar su salida en este invierno.

Valor de Jonny Pérez, el jugador que busca Chivas

El atacante Jonny Pérez actualmente tiene un valor de 800 mil euros y en los últimos meses ha experimentado un ascenso en su regularidad y rendimiento, aumentando exponencialmente su valor, de estar en 175 mil euros a los 800 mil, cifra que sigue siendo muy alcanzable para el rebaño.