Igor Lichnovsky, el defensor chileno que hasta hace unas horas aún era jugador del América, ha sido anunciado como refuerzo OFICIAL del Fatih Karagümrük'te del futbol de Turquía, en una transferencia definitiva del jugador que en últimas épocas sufrió con el tema de las lesiones.

Igor, ya está en Turquía y una postal visitiendo el uniforme de entrenamiento del Fatih Karagümrük'te anuncia también el arranque de este nuevo ciclo en su trayectoria como jugador que ha sido exitosa, con múltiples campeonatos conseguidos y así lo destaca la nueva escuadra que celebra haber cerrado este movimiento para reforzar su escuadra.

Por Igor Lichnovsky, se había adelantado que era uno de los jugadores que buscaban su salida de la escuadra azulcrema, pero no se tenía en el radar que podría irse a Europa y tampoco con un club que es el último de su competencia. En la tabla del balompié turco, el Fatih Karagümrük'te está en el sitio 18, con nueve puntos de 60 posibles, luego de 20 jornadas.

El Fatih Karagümrük'te, tiene 17 goles a favor y una pesada cantidad de 29 en contra, por lo que reforzar su defensa era menester para lograr ir a la segunda parte del torneo con mejores hombres buscando salir del sótano.

Para el ex de Necaxa, Cruz Azul, Tigres y América en Liga MX, será un duro desafío y que también habla de su exigencia y búsqueda de retos. En México con el América luchaba por campeonatos y ahora va a un reto en el que tiene como tarea no descender en esta Liga que ocuparía en cuanto importancia o nivel, el noveno sitio en Europa.

Este es el ranking de UEFA respecto a las mejores Ligas de Europa

Premier League

Serie A

La Liga

Bundesliga

Ligue 1

Eredivisie

Portugal

Bélgica

Turquía

República Checa



🔴⚫️ Igor Lichnovsky https://t.co/f2USGpFuDU Fatih Karagümrük'te ✍🏼



Kulübümüz, Meksika ekibi CF America’nın savunma oyuncusu Igor Lichnovsky ile 1.5+1 yıllık anlaşma sağladı.

Kariyerinde Meksika, Suudi Arabistan, İspanya ve Portekiz takımlarında forma giyen; 2 Meksika Ligi… pic.twitter.com/LWmy5c5dkT — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 6, 2026

Los números y palmarés de Igor Lichnovsky que destaca el Fatih Karagümrük'te

Rescata en su información el Fatih Karagümrük'te, los logros del jugador, contando cuatro campeonatos de Liga MX, dos títulos de Copa, un par de campeonatos de Liga de Chile, una Copa en Chile, un campeonato de segunda división en Portugal y múltiples apariciones como seleccionado de Chile.

Además sobresale su experiencia por el mundo con solo 31 años, al haber jugado en México, Arabia Saudita, España y Portugal.

