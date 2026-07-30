¿Peligra el proyecto? Esta es la mala noticia que Chivas recibió previo a la Jornada 3

Han pasado dos jornadas del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, la realidad, es que Chivas es uno de los equipos que más ha dado de qué hablar luego de la primera victoria que obtuvo en la temporada, misma que se dio de último minuto ante Juárez el fin de semana pasado.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Un punto a detallar es que, desde la llegada de Gabriel Milito, Chivas cuenta con un proyecto que tiene como base la participación de jugadores que han escalado desde las fuerzas básicas, un hecho que, sin embargo, no se ha visto en este torneo debido a una razón de peso.

¿Qué noticia recibió Chivas rumbo a la Jornada 3 del Apertura 2026?

Después de dos fechas disputadas, Chivas es el único equipo del futbol mexicano que no ha sumado ningún minuto a la regla de menores impuesta por la Liga BBVA MX, misma que indica que aquel equipo que no registre al menos 1,170 minutos en sus jugadores jóvenes podría perder 3 puntos al final de la temporada regular.

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🔙 Levanta la 🤚 si recuerdas la última visita del Rebaño a Puebla 🤩 pic.twitter.com/muAThNJLRJ — CHIVAS (@Chivas) July 29, 2026

En estos momentos, el Rebaño Sagrado se encuentra en el último lugar de este listado con 0 minutos. Por su parte, es el Club América quien se ubica en el primer sitio con 390 minutos contabilizados hasta ahora, mientras que en segundo y tercer lugar aparecen Xolos y Necaxa con 372 y 334 minutos, respectivamente hablando.

¿Por qué Chivas no ha sumado participación en los minutos de la regla de menores?

Si bien este dato podría parecer preocupante, la realidad es que Chivas no ha sumado minutos de menores en este torneo dado que la mayoría de sus futbolistas que son aptos para esta regla se encuentran con la Selección Mexicana Sub-20 en el Premundial de la Concacaf.

A falta de un anuncio oficial, se espera que los jugadores que sumen minutos con el cuadro nacional puedan ser contabilizados en esta tabla, por lo que, en realidad, Chivas sí está sumando actividad en este apartado a través de jugadores como Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Sebastián Liceaga, por citar algunos ejemplos.