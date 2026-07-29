ÚLTIMA HORA: Seleccionado Nacional y delantero de Chivas está FRACTURADO y será operado

La Selección Mexicana de Futbol Sub 20 informó este martes que su jugador Santiago Sandoval sufrió una fractura de dedo de su mano derecha, por lo que será operado y rompe la concentración con el equipo que compite en el Preolímpico.

Las Selecciones Menores informaron de esta sensible baja la noche del martes y acotaron que regresará de inmediato con su club para someterse a una operación para atender rápidamente la lesión.

¿Qué lesión tiene Santiago Sandoval y por qué es baja de la Selección Sub 20?

"La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores informa que el jugador de la Selección Nacional de México Sub-20, Santiago Sandoval, quien participa en el Campeonato de la Concacaf 2026, resultó con una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha, tras el partido de ayer frente a Costa Rica. Tras el diagnóstico, se determinó que la mejor resolución para dicha patología es el tratamiento quirúrgico. Por tal motivo, el jugador abandonará la concentración y volverá con su equipo para que pueda ser operado el día de mañana en Guadalajara, bajo la supervisión de su Club. La Selección Nacional de México le desea a Santiago Sandoval una pronta recuperación".