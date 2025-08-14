Chivas lo vendió muy caro, fue campeón en México, pero se quedaría triunfando en Europa porque le gustó más

Orbelín Pineda fue campeón en México tanto con Cruz Azul como con Chivas. En este último club llegó a ser un referente al formar parte de la última gran época dorada del equipo que lo vendió muy caro a la Máquina. Ahora, el mexicano juega en Europa, donde sigue triunfando y tal parece que se quedará por más tiempo, pese a que fue pretendido por el Rebaño y le dijo que no por una razón .

Pineda es jugador del AEK Atenas, club al que llegó en verano de 2022 y desde entonces se ha consolidado, pues de la mano de Matías Almeyda hicieron historia al conquistar varios campeonatos. Ahora, buscará ganarse la confianza de su nuevo entrenador y ser parte fundamental para que el club clasifique a la UEFA Conference League y dejar de lado los rumores que lo ponían como nuevo refuerzo de Sevilla en La Liga de España .

@orbelin7pineda Orbelín Pineda es jugador del AEK Atenas de Europa, donde piensa quedarse por más tiempo

Orbelín tiene contrato hasta 2027 con el AEK Atenas y todo indica que lo cumpliría a pesar de los rumores, según información del periodista Julio Rodríguez. Por ello, los aficionados de Chivas tendrán que resignarse a verlo nuevamente vistiendo los colores rojiblancos, pues es un secreto a voces que Guadalajara ha intentado en varias ocasiones repatriar al mexicano.

¿De cuánto fue la venta de Orbelín Pineda de Chivas a Cruz Azul?

Orbelín Pineda jugó para Chivas de 2016 a 2019, tiempo en el que hizo historia en el club al ganar Copa MX, Liga BBVA MX, Supercopa y la Concachampions de 2018. Fue al término del Mundial de Clubes 2018 que Cruz Azul se interesó en él, por lo que tuvo que desembolsar alrededor de 13 millones de dólares (284.6 millones de pesos).

El seleccionado mexicano también tuvo un gran paso por la Máquina al conquistar varios trofeos, entre ellos una Liga BBVA MX, el más importante para el club, ya que tenía más de 23 años sin conseguirlo. En 2022 Orbelín tendría su gran oportunidad en el futbol europeo al emigrar al Celta de Vigo y posteriormente al AEK de Grecia, donde ha consolidado su carrera.