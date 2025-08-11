En Rayados ya no lo quieren, pero su alto salario le cerraría las puertas para ir a otro equipo

Los Rayados del Monterrey se caracteriza por gastar sin importar el costo , pues quiere tener un equipo competitivo en el futbol mexicano y cada seis meses intentar buscar el título, pero lamentablemente para su afición el trofeo no llega desde 2019 y con la llegada de Lucas Ocampos se pensó que eso volvería pronto.

Lucas Ocampos llegó al Rayados de Monterrey hace un año y en su primer torneo funciona muy bien; procedente del Sevilla arribó con las ganas de ayudar a los Rayados para ser campeones y estuvo muy cerca, pues en dicho campeonato llegaron hasta la final, pero la perdieron contra el América.

Lucas Ocampos desapareció después de su lesión en la final

En la final de ida en el Estadio Cuauhtémoc, Lucas Ocampos se lesionó y los Rayados perdieron a su mejor hombre, pues tampoco pudo disputar el duelo de vuelta, pero desde ese encuentro no ha recuperado su gran nivel y medio regiomontanos aseguran que le buscan una salida urgente.

El alto costo de Ocampos con Rayados es un gran problema, pues según Transfermarkt tiene un valor de 6 millones de euros, pero en el Monterrey no quieren perder dinero y lo ofrecen por 10 millones, sino se tendrá que quedar y peleará por un lugar en la ofensiva de los de la Sultana del Norte.

Rayados contrató a Ocampos por su trayectoria

El argentino ha militado en equipos como River Plate, Ajax, AC Milan, Génova, Mónaco, Marsella, Sevilla y ahora el Monterrey, club con el que ha disputado 37 minutos y solamente se ha hecho presente en dos oportunidades y ha puesto cinco asistencia.

Los Rayados del Monterrey tuvieron un grandioso Mundial de Clubes, una desastdayaRrosa League Cup y van por todo en el Apertura 2025 de la Liga MX, en la que se encuentran en la quinta posición con dos victorias y una derrota, a la espera de enfrentar al León este lunes en duelo de la Jornada 4.