Santiago Giménez regresará de su lesión 4 MESES antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Es un hecho. Después de muchos rumores en torno a la rehabilitación que tendría en este cierre del año, finalmente los doctores del AC Milán confirmaron que Santiago Giménez pasará por el quirófano para recuperarse de la lesión en el tobillo que lo ha alejado de las canchas durante los últimos días.

La lesión en el tobillo de Santiago Giménez no es nueva, pues la ha arrastrado desde hace varios meses. Ante ello, se espera que, tras esta, el mexicano esté fuera de las canchas durante un tiempo considerable. ¿Peligra su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026?

¿Santiago Giménez podría perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Será este 18 de diciembre cuando Santiago Giménez sea operado del tobillo con miras a tener una recuperación mucho más eficaz. Aún así, se espera que su periodo de rehabilitación sea aproximadamente de dos meses si es que se cumple con el tiempo establecido por los expertos.

En esencia, el canterano de Cruz Azul volvería a las canchas en febrero del 2026: es decir, a solo cuatro meses para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta situación ha provocado cierta preocupación entre sus seguidores, mismos que no saben si tendrá el ritmo necesario para su participación en este evento.

Cabe mencionar que, pese al buen momento que vivía con el Feyenoord de los Países Bajos, Santiago Giménez no fue considerado para el Mundial de Qatar 2022 debido a que el Tata Martino optó por otros jugadores en el eje de ataque, lo cual haría que este sea el segundo mundial que el nacido en Argentina se pierde con el TRI.

¿Cuántos goles suma Santiago Giménez en el Milán?

A pesar de que su estadía no ha sido la mejor dentro de la primera división de Italia, los números de Santiago Giménez en el Milán no son en esencia negativos. Y es que, desde su llegada al club en febrero de este año, el mexicano acumula siete anotaciones y cinco asistencias en 30 duelos disputados.