AAA Guerra de Titanes 2025: Cartelera, luchadores confirmados, día, horario y canal de transmisión

Todo está preparado para el que será, sin duda, la función de lucha libre más importante de este cierre de año. AAA se declara listo para disfrutar del evento Guerra de Titanes 2025, motivo por el cual aquí conocerás la cartelera, los luchadores confirmados, el día, hora y canal de transmisión.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La WWE, desde la adquisición de la AAA, desea que Guerra de Titanes sea uno de sus eventos más importantes del año junto a Triplemanía. Por tal motivo, ha sacado la casa por la ventana a través de una cartelera que, si bien no contará con Penta, si tiene luchadores por demás espectaculares.

Cartelera de AAA Guerra de Titanes 2025

Natalya, Lola Vice y Faby Apache vs Las Tóxicas.

Los Psycho Circus y Pagano vs The Wyatt Sicks en Carnival of Carnage Match.

Laredo Kid vs Je’Von Evans vs Jack Cartwheel por el Título Crucero AAA.

Hijo del Vikingo vs Dragon Lee en mano a mano.

Dr Wagner III vs Ethan Page por el Título Latinoamericano AAA.

Rey Fénix y Rey Mysterio vs El Grande Americano y Dominik Mysterio.

Te puede interesar: ¿Quién es el futbolista de Portugal que desea jugar en el Estadio Azteca?

Te puede interesar: WWE confirmó sus primeros dos combates para RAW 2026

Momentum brought me here! 🤸Rotation takes me through! Grateful for this Opportunity, 🙏when there's a Wheel There's a Way!🏆🤸



WATCH #GuerraDeTitanes LIVE on the AAA and

WWE / WWE Español YouTube channels

December 20th 8 PM MX | 9 PM ET | 6 PM PT @luchalibreaaa pic.twitter.com/HT7v48yb7E — 🤸 (@jackcartwheel) December 17, 2025

Como sabes, Penta estaba programado para enfrentar a Dominik y El Grande Americano junto a su hermano; sin embargo, la lesión ocurrida hace una semanas en RAW obligó a la WWE a sustituirlo precisamente por Rey Mysterio, quien se medirá ante su hijo en la función especial de la noche, misma que se espera que sea la mejor y la que más impacto genere en redes.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver Guerra de Titanes 2025?

Prepárate, pues Guerra de Titanes está más cerca que nunca. La última gran función de la AAA en este año se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, a las 8 de la noche, en la Arena Guadalajara de Jalisco. Para disfrutar de esta función únicamente tienes que seguir la cuenta de YouTube de la Tres Veces Estelar.