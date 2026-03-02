CONFIRMADO: Árbitros mexicanos están varados en Qatar por el conflicto de Estados Unidos vs Irán

Suspenso en el arbitraje mexicano. Luego del conflicto entre Estados Unidos e Israel, tres silbantes de nuestro país no han podido regresar a México y se encuentran varados en Qatar, lugar donde están refugiados en un hotel.

"La Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión de Árbitros, informa que desde el sábado pasado se ha mantenido en constante comunicación con los tres silbantes mexicanos en Qatar, quienes no pudieron regresar a México debido al cierre del espacio aéreo en los aeropuertos del Medio Oriente.

"La FMF ha contado con permanente apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se mantiene atenta y en comunicación con las autoridades deportivas, así como con los árbitros.

"Como se informó el lunes 23 de febrero, los silbantes César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, quienes se encuentran a salvo en un hotel de Doha, fueron invitados a pitar el partido de la Jornada 10 de la Primera División de Arabia Saudita entre Al Qadisya y Al-Ettifaq. Seguimos atentos al desarrollo de la información", se lee en el comunicado de la Comisión de Arbitraje.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el Clausura 2026, César Arturo Ramos ha sido el silbante central en tres partidos del campeonato. Recientemente, estuvo presente en la Jornada 6 durante el Clásico de México entre Chivas y América en la cancha del Estadio Akron.

