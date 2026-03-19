Chivas 0-0 León: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido pendiente de la Jornada 9 del Clausura 2026; marcador online

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Chivas recibe a León en el Estadio Akron. A pesar de no ser fecha doble, el Club Deportivo Guadalajara se mide al cuadro Esmeralda en el juego pendiente de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Dirigidos por Gabriel Milito, el conjunto rojiblanco tiene la posibilidad de hacerse con el liderato de la competencia. Para ello, necesitan sumar los tres puntos esta noche ante su gente. Chivas encara el juego tras haberle ganado a Santos Laguna en la Jornada 12. Por su parte, León estrena entrenador en el banquillo tras la renuncia de Ignacio Ambriz. El conjunto del Bajío tiene a Javier Gandolfi en la banca y llegan al juego luego de caer frente a los Xolos de Tijuana.

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