Chivas 2-1 Leones Negros: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Copa Pacífica, HOY domingo 4 de enero, pretemporada rumbo al Clausura 2026; marcador online

Chivas se mide a Leones Negros en la Copa Pacífica 2026. Luego de haber perdido ante el Atlas, el equipo dirigido por Gabriel Milito se enfrenta a la U de G en el juego por el tercer puesto del certamen de pretemporada.

El 'Rebaño Sagrado' encara el compromiso tras haber perdido en la tanda de penaltis frente al cuadro de 'La Academia', escuadra que va a enfrentar a Monterrey por el primer lugar.

Tras el juego de pretemporada, el equipo rojiblanco va a debutar en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX el próximo sábado 10 de enero recibiendo a Pachuca en el Estadio Akron. Por su parte, los Leones Negros van a presentarse en la Liga BBVA Expansión MX frente a la Jaiba Brava el domingo 11 de enero.

