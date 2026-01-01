BOMBAZO: América ya tiene a su primer REFUERZO para el Clausura 2026

El Club América ya tiene a su primer refuerzo para el Torneo Clausura 2026. A una semana de que de inicio la nueva campaña de la Liga BBVA MX, los equipos siguen haciendo movimientos en sus plantillas y ahora, el cuadro dirigido por André Jardine ha cerrado su primera alta para encarar el primer semestre del año.

Te puede interesar: OFICIAL: Los delanteros que tiene CONFIRMADOS el América para el Clausura 2026

El primer refuerzo del América en el Clausura 2026

De acuerdo a diversos reportes y a falta de que la escuadra de Coapa lo haga oficial, Rodrigo Dourado se va a incorporar al conjunto azulcrema procedente del Atlético de San Luis, cuadro con el que el jugador tenía contrato hasta 2027, no obstante, el futbolista ya no forma parte de la plantilla en el sitio oficial del equipo dirigido por Guillermo Abascal. Con un acuerdo verbal entre ambos equipos, el Club América ha comprado la carta del mediocampista brasileño para que el jugador firme un contrato a largo plazo.

Con 31 años de edad, el futbolista se encuentra valuado en tres millones de euros. Jugando para el Atlético de San Luis, Rodrigo Dourado tuvo un registro de 127 partidos disputados, mismos en los que hizo seis goles y dio cuatro asistencias con los Potosinos.

En el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, el América debuta visitando a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente durante la Jornada 1, partido a disputarse el viernes 9 de enero, día que arranca la nueva campaña del futbol mexicano tras el bicampeonato del Toluca obtenido en el Apertura 2025.

Te puede interesar: ‘Chicharito’ se sincera sobre su 2025 con Chivas: “Fue un retroceso en vez de progresar…”