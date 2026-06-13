Christian Martinoli, analista de Azteca Deportes, exhibe a Estados Unidos en el Mundial: “Al estadounidense no le gusta el futbol”

La mesa de los Protagonistas Extra analizó el triunfo de Estados Unidos sobre Paraguay en la primera jornada de actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Christian Martinoli fue rotundo con una cualidad del aficionado del país de las barras y las estrellas al asegurar que al estadounidense no le gusta el futbol.

“La liga mexicana sigue siendo más fuerte que la estadounidense en el mano a mano, pero se están acercando”, dijo Martinoli. “Lo único negativo que tiene Estados Unidos en su liga es que en cuestión de transmisión no la ve nadie porque al estadounidense no le gusta el futbol. Es un fracaso rotundo la MLS en cuestión de transmisión de futbol. No la ven ni quienes compraron los derechos”.

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Christian Martinoli: “Los estadounidenses prefieren ver el béisbol que el futbol”

El analista de Azteca Deportes también ejemplificó con los deportes que llaman más la atención de los vecinos del norte. Primero explicó que, por idiosincrasia, los estadounidenses prefieren ver un partido de béisbol entre equipos con poco talento que un partido de futbol. Además, apuntó que necesitan de pausas para poder poner atención a los deportes televisados.

“En Estados Unidos prefieren ver a los Rojos de Cincinnati contra los Piratas de Pittsburgh, cuatro horas que te estas durmiendo porque es su idiosincrasia”, explicó Martinoli. “Los deportes en Estados Unidos tienen 74 pausas porque no pueden mantener la atención. No pueden ver un deporte de dos tiempos de 45 minutos”.

Finalmente, su cátedra en la mesa de Los Protagonistas Extra acabó con una comparación demasiado real. Martinoli comparó la audiencia total de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el acumulado en el Super Bowl, el duelo por el título de la NFL.

“La inauguración del mundial lo vieron 1.8 mil millones de personas. El Super Bowl lo ven 350 millones de personas. No hay comparación”, aseguró Martinoli.