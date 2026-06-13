Imponen NUEVA REGLA en Mundial 2026: así fue el momento en partido de Estados Unidos vs Paraguay

La FIFA estableció nuevas reglas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y una de las más controversiales fue ejecutada durante el partido de Estados Unidos contra Paraguay. Algo nunca visto fue la nueva regla que se aplicó durante los primeros minutos de la parte complementaria. Una tarjeta amarilla fue mostrada primero a un jugador y después fue removida y asignada a uno del equipo contrario.

Al 49’ el árbitro Danny Makkelie marcó una falta de Tim Ream sobre Miguel Almirón. El silbante decidió amonestar al defensor estadounidense y sancionar con un tiro libre indirecto. El cobro de la falta se realizó sin efecto alguno en el marcador. Sin embargo, unos minutos después se revisó la jugada en el VAR por el caso de Mistaken Identity y la tarjeta para el norteamericano fue removida. Después, decidió amonestar al sudamericano por simular la falta.

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Las nuevas reglas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La International Football Association Board (IFAB) es la encargada de establecer las reglas del futbol internacional y realizó ciertas modificaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que le dan más poder al VAR. Con esto, se puede apoyar a los árbitros con metraje para corregir “errores obvios” o “incidentes serios”.

Ahora, se pueden revisar las jugadas cuando el árbitro muestre una tarjeta, pero haya sido a un jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos. La cuestión es que la infracción no puede ser revisada, solo el contexto de la confusión de identidad.

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Las otras dos situaciones en las que el VAR aumentó su autoridad es en caso de que se adjudiquen tarjetas amarillas de manera incorrecta y en el caso de que se otorguen tiros de esquina incorrectamente. Sin embargo, en este caso no habrá un saque de meta que deba ser córner a menos que se pueda corregir de manera inmediata sin retrasar la reanudación del encuentro.