Escándalo en Francia: El entrenador del PSG bajo custodia judicial

El aún entrenador del PSG, Christophe Galtier, está bajo custodia policial a lado a su hijo, esto forma parte de una investigación por racismo y discriminación cuando el estratega entrenaba al cuadro del Niza, así lo indicó aun fiscal de la ciudad francesa.

La carpeta de investigación indica que hay una supuesta filtración de un correo electrónico de quien aquel año 2021, el director deportivo del Niza Julien Fournier en el que señalaba la posible actitud de racismo por parte Galtier en el equipo.

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En los correos electrónicos se acusaba a Galtier de hacer comentarios sobre algunos jugadores de raza negra del equipo, esta versión la ha negado en distintas ocasiones.

El 13 de abril de 2023, las autoridades de Niza comenzó una investigación previa por motivos de discriminación por raza o religión, y el estratega galo negó los señalamientos en su contra.

"Estoy profundamente conmocionado por las afirmaciones que me atribuyen y que se han divulgado de forma irresponsable", esto comentó Galtier el mes de abril, tras conocer las acusaciones en una rueda de prensa.

Galtier no continuará con el PSG

El entrenador francés, Christophe Galtier no seguirá como entrenador del PSG, pues solo consiguió la Ligue 1, un torneo que es obligación para el conjunto de París, pues es el más poderoso de Francia, y fue eliminado de manera bochornosa de la Champions League, por esta razón la directiva y los dueños del equipo decidieron no continuar con el proyecto de técnico.

Ni con figuras de la talla del francés Kylian Mbappé, el argentino Lionel Messi, ni el brasileño Neymar, de la mano de Galtier el equipo no logró el trofeo que se les ha negado por varios años desde que el equipo tiene un presupuesto que parece ser ilimitado por para así conquistar Europa, y esto no ha pasado.

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¿Quién podría ser el nuevo DT del PSG?

Muchos nombres se han dado para llegar a la dirección técnica del cuadro de la capital gala, uno de ellos fue Zinedine Zidane, quien luce lejos de la escuadra, las últimas versiones en aquel país indican que Luis Enrique Martínez, ex entrenador del Barcelona y de la Selección de España sería el elegido para dirigir al PSG, en busca de que logre la Champios, torneo que ya ganó con el equipo blaugrana.

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