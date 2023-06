Liverpool ofrecerá una fortuna para fichar a Mbappé

Según Marco Kirdemir, que es Agente FIFA y que tiene una relación cercana con los dirigentes del futbol de Qatar y Arabia Saudita, afirma que el equipo de Liverpool está haciendo la competencia al Real Madrid y quiere pagar una fortuna por Mbappé. Esa fortuna rondaría los 300 millones de euros.

Kirmenir señala que ha contactado con el entorno de los dirigentes del PSG y no están muy contentos con el comportamiento de Kylian Mbappé: “He hablado con gente cercana a la familia de Qatar que dirige el club y me han dicho que están muy enojados. Querían y tenían la confianza de que iba a renovar. El Emir está muy molesto”.

El Paris Saint-Germain (PSG) ya ha dicho que si Mbappé no acepta renovar, deberá cambiar de aires esta temporada pues los dirigentes catarís no están dispuestos a ver cómo su principal estrella se marcha el 30 de junio de 2024 con la carta de libertad bajo el brazo. De ahí que busquen alguna salida y, según Kirdemir, el Real Madrid de Florentino Pérez no sería la única alternativa que manejan, sino también el equipo que dirige el técnico alemán Jürgen Klopp.

Si se confirma el interés del Liverpool por el jugador francés, Real Madrid, que tenía la ‘intención’ de esperar un año más para que el futbolista llegara libre y así la inversión se centrara en pagar su multimillonaria ficha, tendría que apurarse para incrementar o igualar la oferta por el delantero galo.

200 millones de euros, más otros 50 en variables, el precio de Mbappé

Hace algunos días Mbappé había anunciado que no renovaría contrato con el club parisino, por lo que el PSG

tiene su posición clara: quieren que Mbappé renueve su contrato o lo vende este mismo verano, para evitar que pueda acordar un precontrato en enero y salir del equipo gratis el siguiente verano. El precio que el París le habría puesto a su estrella sería de 200 millones de euros, más otros 50 en variables.