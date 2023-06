Real Madrid sin dinero para poder contratar a Mbappé

Real Madrid tendrá que esperar hasta el 2024 si quiere fichar al astro francés Kylian Mbappé asegura el representante del jugador francés Ferland Mendy, quién añadió que la culpa de que el jugador del PSG no esté ya con el equipo español es por la madre.

Vamos a Zigzaguear en Estados Unidos, en la Copa Oro

En declaraciones a ‘After Foot’ de RMC, Yvan Le Mée, que es agente de jugadores importantes como Ferland Mendy, defensa del Real Madrid, fue contundente al decir que Kylian Mbappé no fichará con la escuadra madridista este verano. El representante invocó a razones económicas para justificar su opinión. “¿Irá Mbappé al Real Madrid este verano? absolutamente no, tengo buenas relaciones con el Real Madrid, pero ellos no tienen dinero“.

Te puede interesar: Para el Ajax Jorge Sánchez no estuvo a la altura y buscarían su salida

Fayza Lamari no tiene la capacidad para representar a Mbappé

También, Le Mée criticó la forma de actuar de Fayza Lamari, la madre de Mbappé. Para el agente francés, Lamari no está preparada para ser representante al no tener la licencia y, según él, si Mbappé no está en el Madrid es porque así lo ha querido su madre. No es agente oficialmente, pero sí tiene mucho poder sobre Mbappé.

“Ser agente no es el trabajo de la madre de Mbappé. Ella no tiene la capacidad de actuar. Hay una realidad, tienes que hacer lo que sabes hacer. Yo quería hacer un restaurante pero no sé cocinar, pues no tengo que hacerlo. Estoy convencido de que si Kylian Mbappé hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid hace dos años ya estaría allí", aseguró Yvan Le Mée.

Te puede interesar: AC Milan cerca de fichar a jugador nacido en México

Kylian Mbappé volvió a ser uno de los nombres propios del mercado de contrataciones de este verano apenas una temporada después de renovar con el Paris Saint-Germain (PSG). Su intención de no prolongar su contrato hasta 2025 e irse gratis a partir del 30 de junio de 2024 ha devuelto al futbolista galo a ser el protagonista de la novela de este este mercado de fichajes en el futbol europeo.