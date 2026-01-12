¿Chucky Lozano a Cruz Azul? Esto es lo que sabemos de su regreso a la Liga BBVA MX

El Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se puso en marcha. Luego de la Jornada 1 de la nueva campaña, el mercado de fichajes sigue abierto hasta el 9 de febrero, motivo por el que algunos equipos siguen moviendo sus piezas con el objetivo de encarar el certamen de la mejor forma.

Con la salida de Hirving Lozano de San Diego FC, mucho se ha dicho sobre el futuro del jugador mexicano formado en Pachuca. Incluso, reportes recientes colocan al 'Chucky' en el radar de Cruz Azul. Con 30 años de edad, el extremo izquierdo tuvo una marca de 34 partidos jugados en la Major League Soccer, donde vio una marca de 11 goles y nueve asistencias para el equipo que actualmente dirige Mikey Varas.

¿Chucky Lozano llega a Cruz Azul?

El futuro del 'Chucky' Lozano es incierto. Pues a pesar de los rumores que lo colocan como posible refuerzo del conjunto de La Noria, la realidad es distinta. Y es que Azteca Deportes pudo saber que a pesar de que pueda existir un interés por parte del cuadro dirigido por Nicolás Larcamón para llevar al mexicano a sus filas, hay un impedimento para firmar al exjugador de San Diego FC que es el salario, pues como jugador franquicia el 'Chucky' veía un ingreso de siete millones de dólares anuales, algo que en la escuadra Celeste no van a pagar y que de momento, el supuesto acercamiento luce como un simple rumor.

Cruz Azul no tuvo un buen arranque en el Clausura 2026, pues en la Jornada 1 visitaron al Club León y cayeron por marcador de 2-1 en el inicio de la nueva campaña. Para la Fecha 2, La Máquina recibe al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc, pues cabe recordar que durante el certamen en curso, el equipo de La Noria va a jugar como local en Puebla.

